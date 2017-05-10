Тайсон ФЬЮРИ: «Я избавлю бокс от фальшивки по имени Энтони Джошуа»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил в интервью BBC Radio 5, что он легко разберется со своим соотечественником Энтони Джошуа, владеющим чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA и IBO.
«Я избавлю бокс от этой фальшивки. Я могу просто играть с этим бодибилдером, как кот с клубком из шерсти. Могу закладывать руки себе за спину, могу касаться ими своей макушки - короче говоря, делать из него болвана», - сказал Тайсон Фьюри.
Источник — Boxingnews
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И Джошуа и Фьюри приняли специальное средство (быстродействующий наркотик), которое даёт возможность не чувствовать боли и которое медики не могут сразу определить после окончания боя в крови. Только Фьюри принял его перед боем и танцевал с Кличко весть поединок без усталости, а Джошуа принял его в 7-8 раунде, когда чувствовал, что проигрывает бой. Когда это было? Вспомните, когда у Джошуа якобы вылетела капа (хотя не после удара Кличка). Джошуа поменял капу на новую капу, только при той капе было тайное оружие быстрого действия, которое нельзя определить сразу после боя. Поэтому в 11-м раунде еле ковыляющий британец вдруг воспрял и превратился в робота, наносящего один за одним удары по Кличко, который был в шоке и явно не ожидал таких перемен. "Скромный" Джошуа просто развёл и Кличко и судей. правда доказать это будет практически невозможно, так как этот препарат трудно определить. Кстати, его действие - как виагра для импотентов, только на некоторое время даёт силы.
Хорошая фантазия, парень. Я раньше думал, что только русня способна такое выдумывать
К твоему удивлению, это не фантазия. Такие препараты действительно есть и применяются они в разных видах спорта. Его можно определить в крови с течением времени в более поздний период. Неудивительно, что спустя несколько месяцев у Фьюри таки выявили подобный наркотик. Он не отрицал, но при этом оправдывался, что на момент боя с Кличко у него с допингом было всё в порядке. Я вовсе не оправдываю поражение Кличко-младшего, у которого брал в своё время несколько раз интервью, как и у Виталия. Но сейчас не об этом. Кличко младший сам виноват, ему надо было ещё несколько лет назад уходить с бокса, а он пересидел. А на счёт допинга, то на 90 % я уверен в своём предположении. Даже старший Кличко (Виталий) намекнул об этом в послематчевом интервью. Но это осталось без внимания общественности.
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