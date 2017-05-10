WBC рассмотрит аппеляцию Поветкина в середине мая

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о том, что организация приступит к рассмотрению апелляции Александра Поветкина в середине этого месяца.



«WBC организует конференцию посредством Skype в середине мая как первый шаг в процессе рассмотрения апелляции Поветкина согласно правилам, прописанным в протоколе. Дата, когда будет окончательно определён срок дисквалификации Поветкина, будет ясна уже в ходе рассмотрения апелляции, поэтому сейчас сложно назвать даже приблизительное время», — сказал Сулеймана «Р-Спорт».

Россиянин провалил два допинг-теста за год. Впервые – весной 2016-го, когда в его анализах были обнаружены следы мельдония и бой против Деонтея Уайладера был отменен. Во второй раз – в декабре, когда из-за положительного теста на запрещенный препарат остарин был отменен бой с Бермейном Стиверном, а Поветкин вынужден был драться против Жоанна Дюопа. Положительной оказалась и проба «Б» россиянина. В итоге WBC отстранил 37-летнего боксера от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на 250 тыс долларов. Международная боксерская федерация (IBF) исключила Поветкина на год из своих рейтингов.



В феврале команда Поветкина в Нью-Йорке проиграла первую часть судебных разбирательств команде Деонтея Уайлдера и Александра Поветкина. Суд присяжных, рассматривавший исковые заявления американца к россиянину по поводу срыва боя из-за проваленного Поветкиным допинг-теста, а также встречный иск промоутера «Русского Витязя» Андрея Рябинского к американцу по защите чести и достоинства своего подопечного, постановил: российский боксер принимал препарат уже после его запрета.



Команда Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя, который должен был состояться весной 2016-го, и требует компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Промоутер россиянина в ответ на обвинения американской стороны подал встречный иск о защите чести и достоинства своего боксера на 34,5 млн.