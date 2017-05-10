Бернд БЕНТЕ: «Реванш Кличко – Джошуа в Германии не состоится»

Управляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте заявил, что говорить о месте проведения возможного матча-реванша между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, пока украинский боксер не озвучил своего решения относительно дальнейшего развития карьеры, не уместно.

Правда, по словам Бенте, проведения повторного поединка в Германии маловероятно, несмотря на заявления менеджера Джошуа – Эдди Хирна, сказавшего, что его подопечный не возражал бы встретиться с Кличко в одном из немецких городов.

«Пока Владимир не принял решение, мы не можем говорить о местах проведения возможного боя, - цитирует Бенте RTL со ссылкой на SID. – Но если он будет, в Германии поединок, скорее всего, не состоится по финансовым причинам».

Напомним, что по предварительным данным, организаторы боя Кличко – Джошуа, который состоялся в Лондоне, выручили от 40 до 50 миллионов фунтов. Одной из арен, где может состояться повторный поединок боксеров, называли стадион «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).