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Бернд БЕНТЕ: «Реванш Кличко – Джошуа в Германии не состоится»

Украинский боксер еще не принял окончательного решения о проведении боя

  • 10.05.2017 14:06
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Управляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте заявил, что говорить о месте проведения возможного матча-реванша между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, пока украинский боксер не озвучил своего решения относительно дальнейшего развития карьеры, не уместно.

Правда, по словам Бенте, проведения повторного поединка в Германии маловероятно, несмотря на заявления менеджера Джошуа – Эдди Хирна, сказавшего, что его подопечный не возражал бы встретиться с Кличко в одном из немецких городов.

«Пока Владимир не принял решение, мы не можем говорить о местах проведения возможного боя, - цитирует Бенте RTL со ссылкой на SID. – Но если он будет, в Германии поединок, скорее всего, не состоится по финансовым причинам».

Напомним, что по предварительным данным, организаторы боя Кличко – Джошуа, который состоялся в Лондоне, выручили от 40 до 50 миллионов фунтов. Одной из арен, где может состояться повторный поединок боксеров, называли стадион  «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

Источник — Klitschko-brothers

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