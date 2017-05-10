Джейкоб ДЮРАН: «Кличко? Можно победить всех, кроме времени»

Катмен Владимира Кличко Джейкоб Дюран, который работал также и с Виталием Кличко, на просьбу журналиста Boxing News Online Джона Деннена высказал свое мнение насчет гипотетического реванша Виталия Кличко с Энтони Джошуа.

«Это было бы интересно. Если бы Виталий вернулся таким, каким он уходил, я бы поставил на него, потому что он был брутальным, он был питбулем, зверем. Каждый раз, когда я смотрел его бои, я говорил себе: «О, Боже!»

Если бы он вернулся после такого долгого перерыва и, потренировавшись, вернул себе те навыки, с которыми он уходил, тогда я бы сказал «да» (такому бою). Но… Ты можешь победить всех, кроме времени», - сказал Джейкоб Дюран.