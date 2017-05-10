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Тайсон ФЬЮРИ: «Бой с Джошуа будет самым легким в моей карьере»

Экс-чемпион мира настроен на бой против соотечественника

  • 10.05.2017 23:00
  • 675 просмотров
  • 1 комментария
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что бой с его соотечественником Энтони Джошуа станет самым легким поединком в его карьере. Об этом он сказал в интервью BBC.

«Я всегда говорил, что моим самым легким боем будет поединок с Владимиром Кличко, но сейчас вижу, что это будет бой с Энтони Джошуа. Я всегда знал, кто он такой - просто большой мужик с ударом. Вот и все. Ни работы ног, ни скорости, ни выносливости», - сказал Тайсон Фьюри.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 11.05.2017 00:33
    0
    не будет, ты ему наф не нужен... большой кусок без поясов...
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