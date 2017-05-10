Тайсон ФЬЮРИ: «Бой с Джошуа будет самым легким в моей карьере»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что бой с его соотечественником Энтони Джошуа станет самым легким поединком в его карьере. Об этом он сказал в интервью BBC.

«Я всегда говорил, что моим самым легким боем будет поединок с Владимиром Кличко, но сейчас вижу, что это будет бой с Энтони Джошуа. Я всегда знал, кто он такой - просто большой мужик с ударом. Вот и все. Ни работы ног, ни скорости, ни выносливости», - сказал Тайсон Фьюри.