Тайсон ФЬЮРИ: «Бой с Джошуа будет самым легким в моей карьере»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что бой с его соотечественником Энтони Джошуа станет самым легким поединком в его карьере. Об этом он сказал в интервью BBC.
«Я всегда говорил, что моим самым легким боем будет поединок с Владимиром Кличко, но сейчас вижу, что это будет бой с Энтони Джошуа. Я всегда знал, кто он такой - просто большой мужик с ударом. Вот и все. Ни работы ног, ни скорости, ни выносливости», - сказал Тайсон Фьюри.
Источник — Boxingnews
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