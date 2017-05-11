Джошуа попросил промоутера организовать ему бой с Уайтом

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа попросил своего промоутера Эдди Хирна организовать ему поединок со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

Об этом сообщает Times, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, несмотря на готовность официального претендента по линии WBA – Луиса Ортиса – подать в суд, если Джошуа не захочет проводить с ним поединок, и желание сразиться с ним претендента IBF Кубрата Пулева, Энтони хочет провести еще один со своим непримиримым соперником. Джошуа хочет выиграть еще более убедительно, чем он сделал это в 2015-м году, когда Уайту, несмотря на проигрыш техническим нокаутом, удалось потрясти Энтони.



Отметим, что у Уайта на 3 июня запланирован бой с Мариушем Вахом, в случае победы в котором он может стать претендентом на титул по одной из версий.