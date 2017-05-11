Бой Гвоздик – Смит санкционирован WBC как финальный элиминатор

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал проведение боя между украинцем Александром Гвоздиком (13-0, 11 КО) и американцем Джо Смитом (23-1, 19 КО) как финального элиминатора за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

При этом, первый номер рейтинга WBC в этой весовой категории колумбиец Элейдер Альварес сохраняет за собой первоочередное право боя с чемпионом WBC канадцем Адонисом Стивенсоном в случае его победы в добровольной защите титула против поляка Анджея Фонфары, так что победитель боя Гвоздик - Смит выйдет на поединок за титул чемпиона мира не раньше следующего года.