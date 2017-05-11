Питер ФЬЮРИ: «Возможный бой Тайсона с Джошуа – далекая перспектива»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, надеется закрыть все вопросы с Национальным антидопинговым комитетом Великобритании и Советом по контролю за боксом, чтобы уже в конце мая вернуть себе боксерскую лицензию.

По словам промоутера «Цыганского Короля», который в понедельник дал показания Комитету, Фрэнка Уоррена, решение может быть вынесено в течение нескольких дней. Хотя, Уоррен не исключает вариант, при котором дело может затянуться. «Рассмотрение может занять два-три дня. Мы ожидаем, что решение будет принято, по крайней мере, до четверга. Но пока еще неясно, когда именно это произойдет. Возможно, это случится не сразу после получения доказательств», - заявил Уоррен в интервью Sport-Bild.

Тренер и дядя Тайсона – Питер Фьюри – настроен более оптимистично. «Мы намерены решить проблему с лицензией. Рассчитываем, что ясность наступит до конца мая. Это касается и вопроса с допингом. Возможный бой с Джошуа – далекая перспектива. Тайсон должен войти в форму. Когда он был полностью сосредоточен на боксе и не забивал голову ничем другим, ему всегда удавалось сбросить вес», - цитирует Питера Фьюри издание.