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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Для меня реванш с Салидо – это шаг назад»

Украинец не имеет желания драться с мексиканцем, но готов выйти на ринг, если потребуется

  • 11.05.2017 16:56
  • 268 просмотров
  • 1 комментария
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boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко рассказал о своем отношении к реваншу с мексиканцем Орландо Салидо, которому он проиграл разделенным решением судей три года назад.

«Для меня как для боксера Салидо – это шаг назад. Я из этого боя вряд ли смогу взять для себя что-то новое, что-то интересное и полезное. Зачем тратить время только для того, чтобы закрыть какие-то вопросы из прошлого. После того боя мне и так все ясно, но если промоутеры договорятся, то буду соревноваться. Пока точно о следующем бое мне еще ничего не говорили, думаю, что будет проходить он в конце лета», – сказал Ломаченко

Источник — Обозреватель

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Комментарии
    bonv
      bonv, 11.05.2017 17:00
    0
    А я хочу щоб ти його провчив в ринзі.
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