Питер ФЬЮРИ: «Реванш между Кличко и Джошуа состоится»

Питер Фьюри – дядя и наставник экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри – заявил, что Владимир упустил шанс досрочно завершить поединок с Энтони Джошуа, а матч-реванш между двумя боксерами вполне вероятен.
Специалист считает, что Владимир был обязан добивать Джошуа после тяжелого нокдауна, в который он отправил британца, но, действуя осторожно в следующих раундах, дал возможность Энтони восстановиться и собраться с силами для еще одного спурта.
«Мой прогноз не сбылся, - рассказал Питер Фьюри в интервью World Boxing News. – Я рассчитывал, что, если Джошуа не выиграет в первых четырех раундах, то Кличко нокаутирует его. Но мы увидели, что оба боксера побывали в нокдаунах, выдав отличный поединок. В тоже время, нет никаких сомнений: Джошуа был почти уничтожен в пятом раунде, а несколько остальных - потребовались ему, чтобы прийти в себя, пользуясь осторожностью Кличко. Что я увидел в поздних раундах: Владимир дал Джошуа время восстановится, а Энтони получил возможность для еще одного спурта, который он и совершил в одиннадцатой трехминутке».
Отвечая на вопрос, если бы Кличко был моложе, смог бы Джошуа достоять до седьмого раунда, Фьюри обошелся без конкретики. «Бой мог бы не состояться в то время, когда Кличко был моложе. Теперь же два бойца сошлись в ринге и победил лучший».
Что касается возможно матча-реванша между двумя бойцами, то, по мнению Фьюри, этот поединок вполне реален. «На мой взгляд, повторный поединок состоится, поскольку первый бой был очень зрелищным. Кличко, анализируя прошедший поединок, будет говорить себе: «Почему я не пошел вперед и не добил его?». Судя по некоторым из левых крюков, которые он бросал, никто не мог подумать, что этот человек побывал в более чем 60 боях на профессиональном ринге. Он посылал этот удар, как телеграмму».
Источник — Klitschko-brothers
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.