Майк ТАЙСОН: «Люди хотят видеть такие бои, как Кличко против Джошуа»

На лавке можно и на пальцах общаться.

Все вірно Майкс сказав. То був мега бій.

Как в том анекдоте. Когда она достигнет пика сексуальности, ему будет 92 года

В век интернета все эти запреты на трансляции и показы фильмов с сериаламивсего лишь навсего понт...

Зураб Аласания истинный Украинец , хотя чему удивляться, большенство те...

Тема - не стоит обсуждения.Ну кто такой Аласания??? Он кто? Неужели царь-бог?

С одной стороны Украина на ЧМ-2018 и так не попадет. А если попадет, то найдется достаточно вариа...