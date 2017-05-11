Майк ТАЙСОН: «Люди хотят видеть такие бои, как Кличко против Джошуа»

Легендарный амеркианский супертяжеловес Майк Тайсон сделал очередной комплимент молодому британцу Энтони Джошуа и украинскому ветерану Владимиру Кличко, которые устроили эпическую битву на стадионе «Уэмбли», не забыв при этом и уколоть своего соотечественника Флойда Мейвезера, который, несмотря на свой далеко не зрелищный стиль и отсутствие нокаутирующего удара, на сегодняшний день является самым богатым боксером в истории этого вида спорта:
«Флойд - великий боксер, но когда вы идете на бой, вы хотите увидеть, чтобы кого-то потрясли. Вы хотите видеть такие бои, как Кличко против Джошуа. Вы не хотите, чтобы бой продолжался 12 раундов, и в нем ребята только «поглаживали» друг друга», - цитирует Тайсона Givemesport.
Источник — Boxingnews
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