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Майк ТАЙСОН: «Люди хотят видеть такие бои, как Кличко против Джошуа»

Бывший абсолютный чемпион мира считает, что подобные бои вызывают больший интерес, чем бои Мейвезера

  • 11.05.2017 18:35
  • 94 просмотров
  • 1 комментария
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evzmonden.ro. Майк Тайсон
© evzmonden.ro. Майк Тайсон

Легендарный амеркианский супертяжеловес Майк Тайсон сделал очередной комплимент молодому британцу Энтони Джошуа и украинскому ветерану Владимиру Кличко, которые устроили эпическую битву на стадионе «Уэмбли», не забыв при этом и уколоть своего соотечественника Флойда Мейвезера, который, несмотря на свой далеко не зрелищный стиль и отсутствие нокаутирующего удара, на сегодняшний день является самым богатым боксером в истории этого вида спорта:

«Флойд - великий боксер, но когда вы идете на бой, вы хотите увидеть, чтобы кого-то потрясли. Вы хотите видеть такие бои, как Кличко против Джошуа. Вы не хотите, чтобы бой продолжался 12 раундов, и в нем ребята только «поглаживали» друг друга», - цитирует Тайсона Givemesport.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 11.05.2017 18:40
    0
    Все вірно Майкс сказав. То був мега бій.
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