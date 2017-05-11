Эдди ХИРН: «Чувствую, следующий бой Джошуа будет с Кличко»

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа заявил о том, что верит в проведение матча реванша между его подопечным и Владимиром Кличко.



По словам Хирна, в матче-реванше между Джошуа и Кличко заинтересованы как болельщики, так и телеканалы. «У нас есть обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев. У нас есть ситуация с Владимиром Кличко, с которым мы хотели бы провести следующий поединок, - рассказал Хирн в интервью Sky Sports. - Болельщики хотели бы снова стать свидетелями этого поединка, а каналы – его транслировать. Сейчас Владимир находится в двухнедельном отпуске, а потом он примет решение относительно своего возвращения. Это тот бой, который хочет Владимир и, чувствую, поединок с ним будет следующим для Энтони Джошуа».



Хирн надеется, что его подопечный сможет удержать оба чемпионских пояса, несмотря на высокую вероятность обязательных защит с Ортисом и Пулевым. Также Джошуа рассчитывает получить возможность провести унификацию в боях с другими чемпионами. «Конечно, есть и другие большие бои, - сказал Херн – Например, Джозеф Паркер, который защищал свой титул чемпиона мира. Или тот же Деонтей Уайлдер. У нас есть шести-, восьми-, десятилетний план для Энтони Джошуа. Люди сейчас говорят обо всех этих супербоях, но надо понимать, что нам предстоит пройти долгий путь. Наша цель состоит в том, чтобы Джошуа стал абсолютным чемпионом мира, собрав все пояса. Чтобы сделать это, надо быть очень умными. Нам нужно будет много маневрировать, а Энтони должен побеждать на ринге».