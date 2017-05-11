Питер ФЬЮРИ: «Время поймало Кличко»

Дядя и тренер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри Питер Фьюри удивлен тем, что 41-летний украинец так явно «телеграфировал» все свои левые хуки в бою с 27-летним британцем Энтони Джошуа, но считает, что главная причина этому - возраст украинского экс-чемпиона:

«Я думаю, что реванш состоится, посольку бой был очень зрелищным. Кличко пересмотрит его и будет корить себя за то, что не добил Джошуа. Он выбрасывал свои левые хуки так, будто у него не было за плечами 68 боев. Он просто телеграфировал Джошуа перед тем, как выбросить левый хук.

Я думаю, что время поймало Кличко. Он не смог включить все свои «шестеренки», не смог закончить бой именно из-за возраста», - сказал Питер Фьюри в интервью World Boxing News.