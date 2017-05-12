Майк ТАЙСОН: «Большинство бойцов не встают после таких ударов Кличко»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, американский боксер Майк Тайсон заявил, что впечатлен стойкостью Энтони Джошуа, продемонстрированной британцем в бою с Владимиром Кличко.

По мнению Тайсона, Джошуа в ближайшем будущем станет главной звездой профессионального бокса. «Тест, который Джошуа прошел в своем последнем бою с Кличко – своеобразный рубикон для него. Если ты супертяж, ты должен бить так, чтобы одних людей делать счастливыми, а другим – нанести урон. Для всех этих маленьких ребят все кончено. Мне кажется, что Джошуа «собирается высосать весь воздух из комнаты», - рассказал «Железный Майк» в интервью CNN Sport.

Тайсон также был впечатлен тем, как Джошуа восстановился после нокдауна, в который его отправил Кличко. «Он мог бы не встать после пропущенного удара. Большинство молодых бойцов, получающих такие удары, не встают. Или же теряют уверенность, если все же поднимаются. Но Джошуа остался в бою. Да, возможно, вначале у него и было головокружение, но для парня с 18-ю или 19-ю боями за плечами он отлично справился».