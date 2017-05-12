Бернд БЕНТЕ: «Фанатам бокса не нужны плевки и бросание столов»

Управляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте заявил, что поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, состоявшийся 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли», можно сравнить с легендарным боем Мухаммеда Али и Джо Фрейзера.

По мнению Бенте лондонский поединок Джошуа и Кличко войдет в истории бокса. «Это бой, который все будут помнить. Оба бойца побывали на канвасе, оба вернулись, и это было захватывающе. Конечно, вы ничего не можете прогнозировать, но я ждал, что этот бой будет лучше, чем любой другой бой, который был у обоих, - цитирует Бенте Вoxingnewsonline. - Поединок определяют стили, а манера ведения боя Владимира и Энтони идеально подходит для захватывающего боя . Для меня это был возврат к 2005-му году, когда я был у ринга в первом бою Владимира с Самуэлем Питером. Это были качели».

По мнению Бенте, первый бой Кличко и Джошуа войдет в историю. «Как потом говорили все, даже журналисты-ветераны, присутствовавшие у ринга на боях Мухаммеда Али, поединок Джошуа и Кличко они считают одним из лучших в супертяжелом весе. Это был бой, который никто никогда не забудет, и я думаю, что у него уже есть название: «Безумие на «Уэмбли». У нас был «Триллер в Маниле», а есть «Безумие на «Уэмбли».

Как рассказал Бенте, Владимир был на все 100 процентов готов к бою. «Его подготовка была фантастической. С другой стороны, он всегда хорошо готовится к боям. Но, как я уже сказал, стиль определяет поединки. Одно дело, если вы будете драться с таким парнем как Кубрат Пулев, который, как я чувствовал, никогда не имел шансов против Владимира. Мы все знали, что Джошуа - это другой уровень. Для меня было ясно, что в бою этих парней не будет никаких клинчей или удержания. Вы можете это сделать, если противник меньше вас – и это была одна из частей стратегии Эмануэля Стюарда. Но не в нашем случае, когда два бойца были одинаковыми… Это одна из причин, по которой бой вышел захватывающим».

Взаимное уважение между Джошуа и Кличко также пошло на пользу бою и боксу. «Владимир сказал до боя: «Если я проиграю, поздравлю Энтони». Если бы все произошла наоборот, Энтони поздравил бы Владимира. У нас было все уважение между командами, мы поздравляли друг друга, это было плавное событие от «А до Я». Это пошло на пользу боксу. Болельщик бокса не слишком заинтересован в таких парнях как Тайсон Фьюри и их комментариях. А тем более в бросании столов, плевках… Никто не хочет на это смотреть. Возможно, некоторым фанатам это может казаться смешным, но большинству это не нравится. Вы не увидите этого ни в каком другом виде спорта. Бокс - фантастический вид спорта, и нам не нужны эти идиоты, которые убивают его. Именно поэтому это бой между Джошуа и Кличко стал фантастическим событием, которое помогло нашему спорта».