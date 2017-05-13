Владимир Кличко поднялся на второе место в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) включил бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко в свой рейтинг, поставив его на вторую строчку.
В то же время, первый номер рейтинга WBC канадец Бермейен Стиверн сообщил в интервью BW TM, что он отказался от отступных денег, которые ему предлагала команда чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера, и теперь именно он станет следующим соперником Уайлдера.
Рейтинг WBC в супертяжелом весе:
Чемпион - Деонтей Уайлдер (США)
1. Бермейн Стиверн (Канада)
2. Владимир Кличко (Украина)
3. Луис Ортис (Куба)
4. Кубрат Пулев (Болгария)
5. Диллиан Уайт (Великобритания)
6. Энди Руис (Мексика)
7. Мариуш Вах (Польша)
8. Карлос Такам (Камерун)
9. Доминик Бризил (США)
10. Дерек Чисора (Великобритания)
...13. Андрей Руденко (Украина)
Источник — Boxingnews
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