Владимир Кличко поднялся на второе место в рейтинге WBC

Блин. я только тут написал что Джо Смит был бы хорошим соперником, ну в принципе фик с ним, главн...

Я от теж не догнав. То ж було зроблено не навмисно. Чому не дали перебити?

полупокер соссийский -когда был первый чемпионат союза по хоккею с шайбой?

Слушай кострюля ты эти байки у себя на сходниках рассказывай и не смеши меня. Может вас кострюлег...

епанько когда он стал чемпионом по хоккею с шайбой?