Гвоздик остался без соперника в финальном элиминаторе WBC

Американский боксер Джо Смит (23-1, 19 КО), который должен был стать соперником украинца Александра Гвоздика (13-0, 11 КО) в отборочном бою за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, не будет боксировать с украинцем - вмето этого он проведет бой с кубинцем Салливаном Баррерой (19-1, 14 КО).
Поединок Джо Смита с Салливаном Баррерой состоится 15 юиля в Инглвуде, США, в андеркарте боя за звание чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе между мексиканцем Мигелем Берчельтом (31-1, 28 КО) и японцем такаши Миуром (31-3-2, 24 КО).
Источник — Boxingnews
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