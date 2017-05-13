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Гвоздик остался без соперника в финальном элиминаторе WBC

Вместо боя с украинцем Джо Смит встретиться с Салливаном Баррерой

  • 13.05.2017 15:53
  • 326 просмотров
  • 1 комментария
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RingSide24. Александр Гвоздик
© RingSide24. Александр Гвоздик

Американский боксер Джо Смит (23-1, 19 КО), который должен был стать соперником украинца Александра Гвоздика (13-0, 11 КО) в отборочном бою за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, не будет боксировать с украинцем - вмето этого он проведет бой с кубинцем Салливаном Баррерой (19-1, 14 КО).

Поединок Джо Смита с Салливаном Баррерой состоится 15 юиля в Инглвуде, США, в андеркарте боя за звание чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе между мексиканцем Мигелем Берчельтом (31-1, 28 КО) и японцем такаши Миуром (31-3-2, 24 КО).

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    bokser2
    online
      bokser2, 13.05.2017 16:17
    0
    Блин. я только тут написал что Джо Смит был бы хорошим соперником, ну в принципе фик с ним, главное чтоб саша оставался одним из бойцов финального элиминатора. а соперника найдут
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