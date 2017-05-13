Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Майк ТАЙСОН: «Джошуа может побить рекорд Марчиано»

Бывший абсолютный чемпион мира предостерег британца от повторения своих ошибок

  • 13.05.2017 16:52
  • 422 просмотров
  • 0 комментария
Метки
evzmonden.ro. Майк Тайсон
© evzmonden.ro. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон считает, что нынешний чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в этой же весовой категории британец Энтони Джошуа может побить рекорд легендарного Рокки Марчиано, который ушел из бокса непобедимым, одержав 49 побед в 49 поединках, но предостерегает Джошуа от повторения своих ошибок:

«Может ли Джошуа побить рекорд Марчиано Да, может. Но ему нельзя становиться высокомерным - а таким легко стать, если ты вышел из трущоб, и никто не научил тебя скромности. Мы не приходим скромными в этот мир, мы этому учимся. У меня голова закружилась от успехов, и у него тоже закружится. Он уже начинает говорить некоторые сумасшедшие вещи (очевидно «Железный Майк» имеет в виду слова Джошуа о желании стать миллиардером)», - цитирует Тайсона Givemesport.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.