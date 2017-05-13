Майк ТАЙСОН: «Джошуа может побить рекорд Марчиано»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон считает, что нынешний чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в этой же весовой категории британец Энтони Джошуа может побить рекорд легендарного Рокки Марчиано, который ушел из бокса непобедимым, одержав 49 побед в 49 поединках, но предостерегает Джошуа от повторения своих ошибок:

«Может ли Джошуа побить рекорд Марчиано Да, может. Но ему нельзя становиться высокомерным - а таким легко стать, если ты вышел из трущоб, и никто не научил тебя скромности. Мы не приходим скромными в этот мир, мы этому учимся. У меня голова закружилась от успехов, и у него тоже закружится. Он уже начинает говорить некоторые сумасшедшие вещи (очевидно «Железный Майк» имеет в виду слова Джошуа о желании стать миллиардером)», - цитирует Тайсона Givemesport.