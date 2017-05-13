Тренер Уайлдера: «Не думаю, что Джошуа выйдет на ринг раньше ноября»

Джей Диз, работающий с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, заявил, что американский боксер рассматривает возможность поединка с обладателем титула WBO Джозефом Паркером, а бой с Джошуа может состояться в следующем году.
По словам Диза, прощупывание почвы на предмет организации боя Уайлдер – Паркер уже начались. «Знаю, что ведутся разговоры об организации боя Деонтея с Джозефом Паркером, который владеет поясом WBO. Я хочу этот бой и, думаю, команда Паркера также хочет такой поединок. Идея просто: Деонтей дерется с Паркером, бьет его и забирает его пояс. Получается, два пояса будет у Уайлдера и два – у Джошуа. После этого – бой между ними и унификация титула», - заявил Диз в интервью AL.
Что касается возможной обязательной защиты титула Уайлдером в бою с Бермейном Стиверном, о Диз считает, что этот поединок может и не состояться. «Объединение отодвинуло бы этот поединок на второй план. Когда вы пытаетесь сделать лучше для спорта, это важнее обязательной защиты. А мы говорим о самом большом бое, который можно организовать».
Говоря о возможном поединке против Джошуа, Диз отметил, что он вряд ли состоится раньше следующего года. «Джошуа провел изнурительный бой с Кличко. Думаю, что свой следующий поединок он проведет не раньше ноября, а то и позже. Так что говоря о возможном бое Деонтея с Джошуа, вы должны учитывать следующее: они оба должны продолжать побеждать и вы должны найти свободную дату на одной из тех арен, которые способны вместить 100 тысяч зрителей и больше».
Источник — Klitschko-brothers
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