Тренер Уайлдера: «Не думаю, что Джошуа выйдет на ринг раньше ноября»

Ну кто то же должен быть адекватным на этом сайте. Вот я и тут.

то есть "усуюсь там где хочу"-ты есть пособник хунты Вова! мы же фашисты ...

Арбитр Юрий Можаровский, а не Євгений.

Тобі і не знати як це робиться Якщо у людини всіх 5-х сторінках біля коментаря +5,+12,+7 і...

Ну это уже того...Через чур какой то пошел...Прямо Евровидение!

Я сольют употребил как раз в контексте проиграют,. Я чуть не правильно выразился , а ты чуть ...

Здорово. Я тусуюсь там где хочу. И из трех украинских сайтов с нормальными обзорами футбола этот ...

А динамо не проигрывает а сливает!? Ммммм, а если выигрывает - тогда повезло!

здарово Вова! мне вот к тебе вопрос,тебе не в падло на фашистком сайте тусоваться,