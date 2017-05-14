Тренер Джошуа: «Энтони выдал потрясающий камбэк»

Роб Маккрекен – наставник чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа – заявил, что его подопечный многому научился в состоявшемся 29 апреля поединке против Владимира Кличко.

По словам Маккрекена, Джошуа не только сумел восстановиться после тяжелого нокдауна, но и очень спокойно и взвешенно провел оставшуюся часть боя, одержав в итоге победу.

«Он узнал чертовски много в этом бою, - цитирует Маккрекена BoxingScene со ссылкой на Sky Sports. – Возможно, в нескольких эпизодах он затягивал развитие событий, но на это влияло и давление со стороны Кличко, и давление со стороны 90 000 зрителей. Но бокс – это спорт об обучении. Энтони очень многому научился в этом бою. Он узнал столько, сколько за всю свою карьеру. Когда он отправил в нокдаун Кличко, пошел добивать оппонента, «загрузился» и устал. Потом уже Кличко отправил Энтони в нокдаун. Энтони – молодец, что вернулся после этого мощнейшего удара правой. Это был потрясающий камбэк – он собрался, перегруппировался, остался спокойным. Он прошел через это. Он научился справляться с ситуацией и завершил бой победой».