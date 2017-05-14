48-летний Тони завершил карьеру победой над Шеппардом

Знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тони, который настолько сильно сдал свои позиции, что в двух последних боях, состоявшихся в 2013 и 2015 годах, умудрился проиграть боксерам с рекордами 23-15-4 и 9-3-1 (Джейсону Гаверну и Чарльзу Эллису соотвественно), завершил свою профессиональную карьеру на победной ноте.

В поединке, который состоялся минувшей ночью в Мичигане, США, 48-летний Тони (77-10-3, 47 КО) одержал победу техническим нокаутом над абсолютно безнадежным 41-летним оппонентом Майком Шеппардом (24-21-2, 10 КО), для которого это поражение стало уже 16-м досрочным в его карьере. В поединке с Шеппардом Тони выиграл вакантный титул чемпиона мира по второстепенной версии WBF, которым в последние годы владели такие монстры, как Питер Грэм и Марк Де Мори.

Еще до боя Джеймс Тони объявил, что поединок с Шеппардом станет последним в его карьере, в которой он прошел путь от средневеса до супертяжа, одержав множество блестящих побед и ни разу не проиграв досрочно.