Энтони ДЖОШУА: «Я буду драться до возраста Кличко»

Чемпион мира по версии IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа впервые выступил перед журналистами и болельщиками после победы над Владимиром Кличко в состоявшемся 29 апреля поединке. Джошуа посетил мероприятие, состоявшееся в манчестерском театре «Лоури».

Прежде, чем встретиться со своими поклонниками, боксер посетил базу «Манчестер Юнайдет», где не только встретится с игроками и тренерским штабом «красных дьяволов», но и поучаствовал в тренировке.

Как рассказал Джошуа, победу над Владимиром сразу после боя он отметил достаточно скромно: яблочным крамблом и отдыхом на следующий день. «У меня в команде был шеф-повар, который и приготовил мне ужин, - отметил британец. – Но мне нравится это блюдо и из супермаркета».

По словам Джошуа, он хочет еще 10 или 12 лет провести в профессиональном боксе. «Вероятно, я буду драться до возраста Кличко. Все зависит от того, как я буду следить за собой, - цитирует британца The Mirror. – Но я не собираюсь быть чемпионом только для того, чтобы думать о том, что теперь я много зарабатываю и могу купить себе все. Чувство голода, на мой взгляд, перевешивает талант. У меня есть немного таланта и решительности. Я становлюсь лучше. Я все еще не там, где я хочу быть, но я прибавляю и медленно добираюсь в нужную точку».

До своего прихода в бокс, куда его привел двоюродный брат Бен, входящий сейчас в службу безопасности команды Джошуа, Энтони подавал большие надежды в легкой атлетике, пробегая 100 метров за 11,6 сек. в 13-летнем возрасте. Мечтал британец и о карьере футболиста, болея за «Арсенал». «Мне хотелось бы остаться в футболе. Я все еще играю сейчас, чтобы быть в хорошей форме, когда я не тренируюсь тяжело, и все еще думаю, что у меня кое-что осталось. Когда я рос, «Арсенал» был великой командой, настоящими мужиками. Анри, Бергкамп…».

Говоря о том, кем бы он стал, не окажись в свое время в боксерской секции, Энтони ответил: «Я квалифицированный каменщик. Наверное, заработал бы денег и начал собственное дело. Но все произошедшее было шоком. Я не чувствую себя чемпионом мира в супертяжелом весе - это безумие. Есть много людей вроде меня, которые пришли и ушли. Так что я просто хочу остаться в здравом уме и быть довольным тем, что я сделал».