Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Реванш между Кличко и Джошуа может состояться 28 октября в Кардиффе

Промоутер британского боксера уже не собирается проводить бой в Лас-Вегасе, Китае или Дубае

  • 15.05.2017 10:19
  • 410 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Повторный поединок между Владимиром Кличко и чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа может состояться в столице Уэльса в конце октября.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн. Хотя, менеджер признался, что рассматривает и другие варианты, на случай, если в Кардиффе организовать бой не удастся.

«Думаю, что Кличко согласится на матч-реванш, поэтому мы уже рассматриваем возможные места проведения боя. Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят «под регби», так что 28 октября – хороший вариант. Да, большая часть декабря свободна, но я не хочу проводить поединок так поздно», — цитирует Хирна Independent.

По словам промоутера, обоим боксера после невероятного первого поединка, состоявшегося 29 апреля, необходимо время на восстановление и подготовку. «У Джоша немного болит плечо, у Кличко было разбито лицо. Да, есть еще пару недель в мае, возможно, весь июнь, а потом парни будут думать: «Ок, давайте вернемся в тренировочный лагерь». Даже если они заедут в свои лагеря в августе, остается почти два месяца для подготовки и в конце октября можно проводить бой. Для Кардиффа эта дата – хороший вариант. Да, есть еще декабрь, но я не очень хочу бой в декабре, поэтому мы также думаем об аренах в Лас-Вегасе, Китае и Дубае».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    mr.brioti
    online
      mr.brioti, 15.05.2017 10:33
    0
    Логика промоутера- чистая коммерция.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.