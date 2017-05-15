Эдди ХИРН: «Если Энтони лишат титула IBF, Пулев сразится с Такамом»

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что надеется не только на матч-реванш своего подопечного с Владимиром Кличко, но и на компромисс с Международной боксерской федерацией (IBF) по поводу возможной защиты титула в бою с Кубратом Пулевым.
Как отметил Хирн, команда Джошуа будет просить у IBF переноса защиты титула против обязательного претендента по версии организации Кубрата Пулева.
«Мы, скорее всего, будет просить об исключении для матча-реванша с Кличко. В такой ситуации все будет зависеть от IBF, пойдет ли она на такой шаг. Нужно понимать важную вещь: если промоутер Пулева Калле Зауэрланд будет возражать против переноса, тогда Пулеву придется драться с Карлосом Такамом за вакантный пояс. Но, мне кажется, Зауэрланд не будет против переноса боя Кубрата с Энтони. Я все время на связи с Калле, поэтому уверен, что мы найдем решение, которое устроит всех. Я думаю, что Кличко хочет провести матч-реванш. Верю, что он это сделает», – сказал Хирн.
Источник — Klitschko-brothers
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