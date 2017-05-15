Эдди ХИРН: «Если Энтони лишат титула IBF, Пулев сразится с Такамом»

о ,якщо Ярмола кричить голоснішє за всіх .то точно буде сирішє сірой миші на полі з усіх.

Умирать не надо - надо выиграть. Но увы, это вам не по силам

а если не возьмут кубок,что скажут болельщики?почему не умер?

Молодец, хоть кто из динамо решительный, " накачал" себя и партнеров перед финалом кубк...