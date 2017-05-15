Паркер выбирает между Уайлдером и Уайтом

О желании организовать бой своих бойцов против обладателя титула WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера объявили команды чемпиона мира WBC Деонтея Уайлдера и британского бойца Диллиана Уайта.

По мнению менеджера и тренера Уайлдера Джея Диза, весь вопрос только в выборе подходящего места и даты будущего боя. «Мы стремимся заполучить бой с Джозефом Паркером, мы бы хотели сразиться с ним в июле или в августе. Переговоры продолжаются, и я думаю, что заинтересованные стороны хотят, чтобы это произошло. Это вопрос поиска подходящего места для проведения боя и подходящей телесети для его трансляции, а также подходящей всем даты», — заявил Диз.

В тоже время, новозеладнские СМИ, наиболее вероятным соперником для Паркера считают британского боксера Диллиана Уайта, промоутером которого является Эдди Хирн и с которым, по данным СМИ, у менеджера Паркера Дэвида Хиггинса хорошие отношения.

По словам Хирна, он подумывает об организации боя Паркер – Беллью, однако более предпочтительным вариантом для него является встреча Уайта с чемпионом мира. «В финансовом отношении правильный для Беллью бой – второй поединок против Дэвида Хэя. Но мы не знаем, когда Хэй вернется на ринг, - цитирует Хирна New Zealand Herald. - Я бы хотел, чтобы Беллью подумал об этом поединке, но также он хочет оспорить титул чемпиона мира в супертяжелом весе, а Джозеф Паркер - самый доступный обладатель пояса, и пока что я оцениваю его как самого слабого из всех чемпионов. С другой стороны, есть Диллиан Уайт, который постоянно говорит: «Организуй мне бой с Паркером», и мне нравится это идея. Бой Уайт – Паркер мы, возможно, попытаемся организовать в сентябре».