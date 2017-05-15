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Тренер Джошуа: «Энтони чертовски много узнал в бою с Кличко»

Роб МакКракен считает, что его подопечный многому научился в битве с украинцем

  • 15.05.2017 15:44
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Тренер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Роб МакКракен сказал в интервью Sky Sports, что бой со знаменитым украинцем Владимиром Кличко стал невероятно полезным опытом для его бойца:

«Он узнал чертовски много в этом бою. Возможно, он был немного зажат вначале боя, но на это влияло и давление со стороны Кличко, и давление со стороны 90 тысяч зрителей.

Энтони очень многому научился в этом бою. Он узнал столько, сколько за всю свою карьеру. Когда он отправил в нокдаун Кличко, пошел добивать оппонента, набросился, вымахался и устал. Потом уже Кличко отправил Энтони в нокдаун. Энтони – большой молодец, что вернулся после этого мощнейшего удара правой.

Это был потрясающий камбэк – он собрался, перегруппировался, остался спокойным. Он прошел через это. Он научился справляться с ситуацией и завершил бой победой. Это для него колоссальный и очень полезный опыт», - сказал Роб МакКракен.

Источник — Boxingnews

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