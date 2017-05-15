Украинец Далакян занял первое место в рейтинге WBA

Украинский боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) поднялся на первую строчку рейтинга WBA в легчайшем весе, где чемпионским титулом по этой версии владеет японец Казуто Иока (22-1, 13 КО).
Улучшили свои позиции в рейтинге WBA и еще два ведущих боксера промоутерские компании Union Boxing Promotion - Олег Ефимович поднялся с 6-й строчки рейтинга на 4-ю, а Александр Егоров - с 10-й на 7-ю.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.