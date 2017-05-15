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Украинец Далакян занял первое место в рейтинге WBA

Чемпионским титулом по этой версии владеет японец Казуто Иока

  • 15.05.2017 17:40
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poedinoktv.net. Артем Далакян
© poedinoktv.net. Артем Далакян

Украинский боксер Артем Далакян (15-0, 11 КО) поднялся на первую строчку рейтинга WBA в легчайшем весе, где чемпионским титулом по этой версии владеет японец Казуто Иока (22-1, 13 КО).

Улучшили свои позиции в рейтинге WBA и еще два ведущих боксера промоутерские компании Union Boxing Promotion - Олег Ефимович поднялся с 6-й строчки рейтинга на 4-ю, а Александр Егоров - с 10-й на 7-ю.

Источник — Boxingnews

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