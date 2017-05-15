Украинец Далакян занял первое место в рейтинге WBA

Но почему мало, ей могут «уайлд-кард» на какой нибудь турнир дать. А от квалификации толка мало...

А, Франков:"...могу напрячься и привести аргументы, несколько оправдывающие «Динамо»:1) рота...

Я так розумію, мощь селекції заключається в кількості бразильців, які наче б то хочуть грати за У...

Вот, человек уже написал то, о чём и я думаю. Те заявления бразильцев, не столько для наших, скол...