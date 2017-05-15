Реванш Кличко – Джошуа: плюсы и минусы возможных мест проведения

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн – заявил, что возможный повторный поединок между его подопечным и Владимиром Кличко, скорее всего, состоится в Кардиффе 28 октября. При этом менеджер отметил, что рассматриваются еще три места, где может пройти бой.

ESPN проанализировала страны и города, в которых может состояться самый ожидаемый боксерский поединок второй половины 2017-го, оценив плюсы и минусы потенциальных кандидатов.

КИТАЙ

Плюсы. Оказаться на переднем крае развития бокса в Китае было бы колоссальным успехом для Джошуа. Бокс в этой стране был запрещен в середине прошлого века, а впервые свою боксерскую команду Китай отправил на Олимпиаду в 1992-м году. Двенадцать лет спустя Цзоу Шимин завоевал свою первую олимпийскую медаль, выиграв «бронзу» в Афинах. Через год он выиграл «золото» чемпионата мира, а затем дважды побеждал на Олимпийских Играх. В ноябре 2012 года Сюн Чжао Чжун еще больше укрепил интерес Китая боксу, выиграв свой первый профессиональный титул чемпиона мира — корону WBC.

Минусы. Сила Китая как места может также восприниматься как и его слабость. Хотя есть истерия вокруг карьеры своих собственных бойцов, таких как Цзоу Шимин, никто не гарантирует, что такой же интерес будет к приезжим, например, к тому же Джошуа. Нет сомнения, что интерес к профессиональному боксу в этой страны вырос с момента снятия запрета, но он точно не может быть огромным. Существуют и другие, более очевидные камни преткновения, такие как языковой барьер, препятствующий продвижению возможного поединка.

Местный герой. Цзоу Шимин. После блестящей любительской карьеры Шимин стал профессионалом в относительно позднем возрасте - 32 года. Свои первые семь поединков на профи-ринге он провел в Макао, включая и тот, в котором проиграл Рюэнгроэнгу. Затем последовал переезд в Шанхай, а чуть позже – в Америку, где он и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.



ДУБАЙ

Плюсы. В последние несколько лет этого город почти стал ареной больших боев. То Тайсон Фьюри объявлял о желании провести обязательный реванш с Владимиром Кличко на огромной яхте перед горсткой зрителей. То Амир Хан говорил о возможности провести поединок. Мэнни Пакьяо в последние шесть месяцев говорил только о том, что его следующий бой состоится именно там. Говоря откровенно, Дубай является привлекательным предложением для боксеров из-за огромного количества денег, а Джошуа вполне может быть человеком, чтобы открыть шлюзы.

Минусы. Тот факт, что, несмотря на разговоры, в Дубае не проводилось громких боев, вызывает беспокойство. Фьюри так и не встретился там с Кличко, Пакьяо отложил планы по проведению в этом городе обязательной защиты против Джеффа Хорна. Во многом, как и в Китае, здесь существуют реальные препятствия в плане языка и культуры, даже если «язык ударов» по существу является международным.

Местный герой. Свободно. Объединенные Арабские Эмираты участвуют в Олимпийских играх с 1984 года и с тех пор завоевали всего две медали — в стрельбе и дзюдо. Карьера первого местного профессионального боксера — Эйса Аль Даха — была недолгой: в последний раз он дрался 2012 году, чтобы завершить ее с рекордом 8-2, 4 КО. С таким количеством экспатриантов, населяющих Дубай, на этом этапе популяризировать бокс будет иностранец. Поскольку многие жители имеют британское подданство, Джошуа идеально подходит для этого пути.

ЛАС ВЕГАС

Плюсы. Некоторые уже видят в Джошуа — лицо мирового спорта, но если Энтони будет править в США и Великобритании, ему понадобится коронация другого рода. Лас-Вегас стал бы самым очевидным местом, чтобы объявить о себе. Деньги, гламур, знаменитости и престиж появления в одном из лучших мест для бокса, придадут этому бою дополнительный шрам. Ну и да, проведения Джошуа поединка в этом месте рано или поздно кажется неизюежным.

Минусы. Их очень мало, но они есть. Американский бокс переживает переходный период. Да, в США есть чемпионы высокого уровня — Теренс Кроуфорд, Андре Уорд и Майки Гарсия, но большая часть внимания переместилась за океан, на Энтони Джошуа. Интересно, что за время своего 11-летнего правления в супертяжелом весе Владимир Кличко не дрался в Лас-Вегасе с 2004 года.

Местный герой. Флойд Мейвезер. Господин «Вегас», Господин «Деньги». Мейвезер олицетворяет роскошный образ жизни, связанный с этим местом. Пусть сам он и из Мичигана, а не из Невады, именно Вегас стал его домом — последние 14 поединков своей экстраординарной карьеры он провел именно здесь. Здесь он выиграл у Рикки Хаттона, Канело Альвареса и Мэнни Пакьяо, став легендой в этом городе.

КАРДИФФ

Плюсы. Близость к дому — очевидное преимущество. Джошуа может положиться на своих британских фанатов, которые заполнят стадион. Джошуа выиграл олимпийское золото для Великобритании, сражался как в Шотландии, так и в Уэльсе на ранних этапах своей профессиональной карьеры. Его победа над Дориан Дарчем состоялась в Кардиффе на «Motorpoint Arena». На этот раз ему понадобится стадион.

Минусы. Пусть зима в Британии и не слишком теплая, но крыша арены «Миллениум» может быть закрыта. Реальных минусов нет, это доказал Джо Кальзаге, победив Миккеля Кесслера в 2007-м году, а, как мы видели из бесчисленных регбийных матчей, на этом стадионе можно создать неповторимую атмосферу.

Местный герой. Ли Селби. Чемпион мира по версии IBF в полулегком весе еще не заработал бонусы за свои заслуги, но теперь ему предстоит встретиться с обязательным претендентом Скоттом Куиггом. Если Джошуа ищет поддержки, «валлийский Мэйвезер» — хорошая отправная точка, поскольку он уже дрался в один вечер с ним. Когда Джошуа выиграл у Дарча, Селби победил Монро.