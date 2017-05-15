Джеймс АЛИ БАШИР: «Сделать Сиренко звездой — моя миссия»

Известный тренер встретился с корреспондентом в одном из киевских ресторанов.

- Почему я в Киеве? Потому, что я — тренер. Потому, что здесь мой боец (показывает на сидящего рядом здоровяка, молодого украинского боксёра Владислава Сиренко).

- Т.е. Вы находитесь в процессе подготовки?

Владислав Сиренко (В.С.): - Да. У нас запланирован про-дебют в ближайшее время. 26 мая. В ЮАР.

- ЮАР? Почему в ЮАР?

- Потому, что мы не нашли промоутера здесь, в Украине, который бы нам помог. Точно так же и в Америке нет никого, кто бы согласился нам помочь. Зато у нас есть друзья в ЮАР, которые согласились помочь, поэтому мы будем дебютировать там.

- Вы поверили в этого парня. Вы поверили в перспективы Влада Сиренко. Вы видите в нём что-то такое, чего нет в других топ-проспектах?

- Да. Конечно. И я понял это с нашей первой тренировки. Мало того, если бы в нём ничего особенного не было, я бы не находился здесь и сейчас, и мы бы с вами не разговаривали.





В.С.:- Мы впервые вместе поработали в тренировочном лагере Саши Усика. Т.е. мы сразу нашли общий язык и то, что бойцы и тренеры называют «контакт».

- Меня не поймут читатели, если я не спрошу о Саше Усике... Второй кряду поединок в США, второй кряду мобильный соперник, второе кряду выступление, которое оставило множество вопросов. Один из таких вопросов звучит так: «Возможно, проблема была не в Башире? Возможно, он погорячился с решением поменять команду?»

- Он молод. Он принимает решение. Он принял решение двигаться дальше без меня, и я уважаю его решение. Почему он выглядел не особенно впечатляюще? Я не знаю. Причины могут быть разные: личные, адаптация к новому тренеру, оппонент.

- Усик - №1 в дивизионе?

- Да. Он — лучший в крузервейте. Но, чтобы быть уверенным в этом, надо посмотреть, как он будет выглядеть против топ-оппонента. Как он будет выглядеть, когда его класс и класс его оппонента будет примерно равный. Вот тогда мы и получим ответ.

- Кто угроза №1 для Усика в дивизионе?

- Есть несколько парней. И если Лебедев, как мне кажется, уже на финишной прямой своей карьеры, то огромную опасность несут Гассиев и Бриедис. Это — новые чемпионы, молодые, голодные. Они — настоящая угроза. Возможно, не сейчас, а в будущем, но…

- Кто опаснее?

- Бриедис лучше как боксёр, Гассиев лучше как панчер.

- Кто стилистически опаснее для Усика?

- Гассиев. Бриедис будет боксировать, Гассиев будет давить, прессинговать. Он заставит Сашу работать на пределе возможностей, всё время находиться в движении. (неожиданно) Вам нравится Усик?

- Даже не так лично мне, как нашим читателям.

- Кстати, Усик отлично понимает английский. И даже очень неплохо разговаривает. Намного лучше, чем Вам кажется. Очень сильный характер. Если бы я его тренировал, уже сейчас искал бы возможности встречи с Паркером или Уайлдером. Я знаю, о чём говорю — 2 года с ним работал. Он — из тех, кто найдёт путь к победе. Даже на краю, даже когда подводит «дыхалка», он найдёт ресурсы, он найдёт возможность победить. Поэтому, если Гассиев или Бриедис примут бой, лучше им быть готовыми на все 100%.

- Усик в супертяжёлом весе. Ваше мнение?

- Он будет успешен в хэвивейте. Благодаря своему мастерству, IQ, характеру, антропометрии. Думаю, он повторит путь Холифилда.

- Но ведь в хэвивейте сейчас в топе настоящие атлеты: Джошуа, Уайлдер, Кличко...

- Ему поможет его IQ. И характер. У него огромная карьера в любителях. Ему приходилось встречаться с разными оппонентами, в т.ч. с теми, кто был выше и у кого были руки подлиннее. Очень сложно пришлось бы в поединке против Энтони Джошуа. Это — самый сложный тест. Но, как мне кажется, через пару лет он будет готов и к Джошуа. А сейчас, Джошуа — единственный боксер в мире, кого я считаю фаворитом в противостоянии с Усиком. А остальных он может побеждать и сейчас: и Паркера, и Уайлдера. Повторюсь, самый сложный тест — это Джошуа.

- Джошуа сильнее Уайлдера?





- Да. Он сегодня №1 в дивизионе. Кличко — №2. Я так считаю.

- В одном из интервью Вы посоветовали Владимиру уйти на пенсию. Вы знаете его столько лет. Как считаете, уйдёт?

- Если бы я был тренером Кличко, то предложил бы ему отдохнуть, затем провести бой в сентябре. Ему 41, он должен оставаться активным. Если бы я был его тренером, я бы посоветовал ему искать возможности провести бой против Паркера или Уайлдера, а уже затем Джошуа. В это же время и Джошуа будет занят: Пулев, Фьюри. (задумался) Я абсолютно уверен, что в ту ночь Владимир победил бы абсолютно любого супертяжа в мире, кроме Энтони Джошуа. Джошуа был как «Бастер» Даглас. Это — особенное эмоциональное состояние. В ту ночь никто бы не смог его победить.

- В целом, Владимир выступил великолепно. Дионтей Уайлдер предположил, что длительная пауза пошла ему во благо. Согласны?

- Нет возможности сказать наверняка. Но я не думаю, что продолжительная пауза как-то сказалась на нём в ринге. Он был в отличных кондициях. Готов, как ментально, так и физически.

- В тот вечер Владимир победил бы Тайсона Фьюри?

- Да. Думаю, да. Это был бы тяжёлый, конкурентный бой, но он бы победил. Если бы Кличко наносил столько же ударов, как в поединке против Джошуа, то праздновал бы победу.

- 5 раунд. У Владимира великолепный шанс завершить поединок досрочно, но он слишком торопится, слишком «телеграфирует» свой левый хук и в итоге упускает шанс. Почему так произошло?

- Тяжело сказать. Только он знает. Нам не дано узнать, что творилось в его голове. Мы можем только предполагать. Возможно, усталость? Возможно, повреждение? Никто не знает.

- ОК. Каков он, Джеймс Али Башир вне бокса? Хобби? Увлечения?

- Бокс. Только бокс. (замечает мой «слегка» расстроенный взгляд). Я люблю бокс. Полюбил его в возрасте 8-9 лет. И с тех пор в моей жизни только бокс. Я — не мастер на все руки. Но я знаю бокс. Я не понимаю ничего в телевидении, я не умею играть в карты. Но я знаю бокс. Всё о боксе.

- ОК. Головкин vs Канело?

- Тяжёлый поединок. Думаю, Головкин. Победит судейским решением в крайне непростом поединке. Канело будет максимально конкурентным, но только до 8-9 раунда.

- Благодаря чему победит?

- Кулаки. Подбородок. Сердце.

- Головкин будет действовать осторожно и через джеб?

- К 8-9 раунду Канело вымотается, собьет «дыхалку».

- Реванш Уорд vs Ковалёв?

- Я считаю, Ковалёв выиграл в первом поединке. Но вот во втором выиграет Уорд. Причём сделает это легко. Уорд — очень умный боец. Он уже просчитал Ковалёва и не даст тому нормально работать.

- Ковалёв лучше, когда боксирует с холодной головой или когда устраивает драку?

- Драться. Ему нужна драка. В боксе ему тягаться с Уордом не стоит.

- И напоследок... Чего нам ожидать от Вашего тандема с Владиславом Сиренко?

- Хочу сказать украинцам, что Влад Сиренко уже совсем скоро станет новой «звездой». Мы трудимся и это — непростой труд. Важно, что Влад Сиренко учится, воспринимает и схватывает всё новое очень хорошо и очень быстро. Он — хороший ученик. Я думаю, максимум за 2 года он станет новой звездой дивизиона. Да, сейчас он — «тёмная лошадка». И я честно скажу, мне многие говорят «что ты в нём нашел?» и даже «ты слишком хорош, чтобы его тренировать», но я уверен в обратном. И я уверен, что у него есть всё необходимое для того, чтобы стать чемпионом мира. На кону моя репутация.

Поэтому, сделать Сиренко звездой — моя миссия. Мы понимаем, что это будет непросто. Но я собираюсь сделать всё от меня зависящее. Я научу его всему, что знаю. И я верю, что в один день он станет чемпионом. Сейчас, пока он «темная лошадка», никто не готов дать ему даже малейшего шанса. Мы обращались к ряду промоутеров, и они говорят «Может быть, да. Может быть, нет». И мы обращались к ряду менеджеров, и они говорят «Может быть, да. Может быть, нет». Поэтому я взвалил всё на себя: организацию поединков, карьерное продвижение. Всё потому, что я верю в то, что делаю. Иначе я не стал бы все это затевать. Иначе я был бы где-то в другом месте. Но я здесь. И мы тренируемся. Каждый день. И мы отправляемся в ЮАР, ведь нам нужны бои. Нам нужен опыт, нам нужны знания. Нам нужны 2 года. Максимум. Через 2 года люди будут говорить о Сиренко совершенно по-другому.