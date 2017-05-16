Джервонта ДЭВИС: «Альварес побьет Головкина»

Чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис дал свой прогноз на бой двох лучших средневесов мира - казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

«Я думаю, что Канело выиграет - выиграет по очкам. У него для этого достаточно мастерства. Да, Головкин сильно бьет, но, думаю, мастерство Альвареса и его ударная мощь позволяют рассчитывать ему на победу», - сказал Джервонта Дэвис.