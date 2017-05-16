Майк ТАЙСОН: «Джошуа мог и не встать после удара Кличко»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Майк Тайсон считает, что британец Энтони Джошуа станет самой большой звездой бокса после победы над знаменитым украинским ветераном Владимиром Кличко.

«После того теста, который он прошел в бою с Кличко, его потенциал безграничен. Когда у вас есть такой отличный супертяж с таким ударом, для маленьких ребят все закончено - Джошуа заберет все внимание публики на себя.

Джошуа мог бы и не подняться после того удара Кличко (в шестом раунде – прим. ред.). Большинство молодых ребят остаются на полу после таких ударов, а если и поднимаются, то теряют уверенность. Джошуа же оставался спокойным, и вообще, он отлично справился с этой ситуацией как для парня с 18-ю боями», - сказал Майк Тайсон.