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Майк ТАЙСОН: «Джошуа мог и не встать после удара Кличко»

Но Энтони отлично справился с ситуацией, считает легендарный боксер

  • 16.05.2017 08:06
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Майк Тайсон считает, что британец Энтони Джошуа станет самой большой звездой бокса после победы над знаменитым украинским ветераном Владимиром Кличко.

«После того теста, который он прошел в бою с Кличко, его потенциал безграничен. Когда у вас есть такой отличный супертяж с таким ударом, для маленьких ребят все закончено - Джошуа заберет все внимание публики на себя.

Джошуа мог бы и не подняться после того удара Кличко (в шестом раунде – прим. ред.). Большинство молодых ребят остаются на полу после таких ударов, а если и поднимаются, то теряют уверенность. Джошуа же оставался спокойным, и вообще, он отлично справился с этой ситуацией как для парня с 18-ю боями», - сказал Майк Тайсон.

Источник — Boxingnews

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