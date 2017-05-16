Уайт отказался от поединка с Вахом ради боя с Паркером

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (20-1, 15 КО) отказался от боя с поляком Мариушем Вахом (33-2, 17 КО), который был запланирован на 3 июня. Об этом сообщил польский боксерский инсайдер Матеуш Борек.
Официально причиной отказа Уайта от боя с Вахом указывается травма британца, однако по неофициальной информации, промоутеру Уайта Эдди Хэрну удалось договориться о бое Диллиан с чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (23-0, 18 КО).
Источник — Boxingnews
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