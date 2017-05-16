Промоутер Джошуа: «Энтони вернется на ринг в ноябре»

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, в новом интервью телеканалу Sky Sports заявил, что следующий бой Джошуа состоится, скорее всего, в ноябре, и на данный момент рассматриваются четыре возможных места его проведения:

«Мы рассматриваем все потенциальные даты и места для следующего боя Энтони Джошуа - Кардифф, Лас-Вегас, Китай и Дубай. Вероятнее всего, что он вернется на ринг в ноябре, но пока рано говорить что-то конкретное», - сказал Эдди Хирн.