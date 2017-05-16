Билли Джо СОНДЕРС: «Фьюри гораздо приятнее Джошуа»

Обладатель пояса WBO в среднем весе, британский боксер Билли Джо Сондерс, заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, уже преодолел все свои психологические проблемы, а также выразил надежду, что «Цыганский Король» вскоре вернется на ринг.



Как отметил Сондерс, который вместе с Тайсоном тренировался на Мальорке, готовясь к запланированному на 8 июля поединку против Автандила Хурцидзе, Фьюри прибавляет с каждым днем, хотя на первой тренировке не смог пробежать и пару миль.



«Вы видите только одну, медийную сторону Тайсона и все, что он для этого делает, - цитирует Сондерса ESPN. – Когда вы узнаете его лично или поближе, если он, конечно, этого захочет, он станет более любим, чем Энтони Джошуа. Честно. Он гораздо более приятен. Тайсон честен с самим собой. Когда-то мы остановились на заправке и купили Smints. Он прочитал надпись на упаковке и сказал, что не станет это есть, поскольку здесь много сахара. Не было ни дня, когда он не вставал бы рано утром, готовый выйти на пробежку по пляжу. В первый раз он не мог пробежать две мили, потом добрался до пяти, так что он определенно улучшается. С каждым днем он выглядел все лучше и, надеюсь, он вскоре сможет выйти на ринге. Тайсон - мой хороший друг, мы общаемся в течение многих лет».



По словам Сондерса, который еще полтора года назад говорил о плохом состоянии Фьюри и высказывал озабоченность тем, что «Цыганский Король» может не дожить даже до 30-ти, сейчас Тайсон в порядку. «Раньше я беспокоился о нем, но сейчас все хорошо. Да, ему еще нужно немного времени, чтобы вернуться в оптимальную физическую форму, но психически здоров. Он дал новый импульс боксу и я не хочу, чтобы бокс потерял его. «Надеюсь, Тайсону разрешат боксировать 8 июля. Он просто должен разобраться с антидопинговым агентством. Там ничего серьезного, просто этому надо уделить время. Тайсон не совершал никаких серьезных нарушений, я не знаю, почему ему уделяют столько внимания».