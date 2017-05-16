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Бой Диллиан Уайт – Мариуш Вах не состоится

Британский боксер получил травму ноги

  • 16.05.2017 14:09
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boxingnewsonline.net. Диллиан Уайт
© boxingnewsonline.net. Диллиан Уайт

Диллиан Уайт не сможет выйти в ринг в запланированном на 3 июня поединке против Мариуша Ваха. Британский боксер получил травму ноги и вынужден отказаться от боя, который должен был состояться на лондонской арене О2.

Об этом сообщает официальный сайт компании Мatchroomboxing, представляющей интересы Уайта, который в последний раз выходил в ринг в декабре в Манчестере, устроив эпическую битву с Дереком Чисорой.
 
«Диллиан стоит на пороге поединка за титул чемпиона мира, и мы не можем позволить бросаться ему в бой, не будучи готов на все 100 процентов. Мы надеемся, что он вернется в строй в июле, прежде чем бросит вызов одному из обладателей титула чемпиона мира ближе к концу года».

Источник — Klitschko-brothers

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