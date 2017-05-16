Бой-реванш Хелениуса и Чисоры не состоится

...а если серьезно, то, конечно, решили сэкономить, никуда не ездить, всеравно на такой матч никт...

Янг-Бойз уже кое-кому показали как в футбол играть нужно

Янг-Бойз уже кое-кому показали как в футбол играть нужно

Знаю, что заминусуют, но все равно хочу слегой потролить Кыян -зачем кипешивать, увидите хоть как...