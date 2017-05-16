Бой-реванш Хелениуса и Чисоры не состоится

Матч–реванш финского супертяжеловеса Роберта Хелениуса (24–1, 15 КО) с британцем Дереком Чисорой (26–7, 18 КО), который должен был состояться 27 мая в столице Финляндии Хельсинки, отменен.
О причинах отмены боя Хелениус – Чисора организатор этого поединке Ниссе Зауэрланд не сообщил, ограничившись только словами о том, что «это было необходимое решение», а также обещанием провести еще более масштабное шоу после лета.
Источник — Boxingnews
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