БЕЛЛЬЮ: «В бою с Хэем я сделал то, что не удалось Владимиру Кличко»

Обладатель титула WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью заявил, что в бою с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Дэвид Хэем ему удалось то, что не получилось у Владимира Кличко – выиграть досрочно.



По мнению Беллью, даже травма Хэя не может служить оправданием. «Я победил бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, выиграв досрочно. Я сделал то, чего не смог сделать Владимир Кличко. Знаю, что люди будут указывать на его травму. Но если бы всё пошло так, как он обещал, то он должен был бы побить меня за два раунда и отправить в кому, чтобы потом дети навещали меня в больнице. Это были его слова, а не мои», - цитирует Беллью BoxingScene.



Как заявил Беллью, теперь его цель – победа в бою с действующим чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером. «Я был счастлив победить его, и я хочу посмотреть, как далеко я смогу зайти. Смогу ли я завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе? Готов попытаться. Смогу ли я победить Джозефа Паркера? Думаю, что смогу. Он считает, что не смогу, тем интересней. Я более опытен, я бился на гораздо более высоком уровне, чем тот, на котором он сейчас выступает. Но он большой парень. Настоящий супертяжеловес».