Тайсон Фьюри может вернуться на ринг не раньше следующего года

Экс-чемпиону мира в супертяжелом весе, британскому боксеру Тайсону Фьюри, потерявшему свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками, возможно, придется отложить свое возвращение в профессиональный спорт. Причина – вероятный перенос Британским антидопинговым агентством слушаний по его делу на октябрь.

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на промоутера британского боксера Фрэнка Уоррена, который назвал сложившуюся ситуацию позорной. «Цыганский Король», проваливший допинг-тест в 2015-м году, надеялся, что получит возможность вновь выйти на ринг 8 июля в Лондоне в андеркарте боя Сондерс – Хурцидзе.



«Кто-то должен вмешаться, даже если этим «кто-то» будет министр спорта, - цитирует Уоррена издания. - Бокс – это работа Фьюри, и он уже два с половиной года не может им заниматься. Да, он наговорил глупости, в этом нет никаких сомнений, но все равно не должно быть никаких предупреждений. Вы здесь, чтобы принять решение, основываясь на фактах. Все, это конец истории. Нравится вам Тайсон, или нет, не имеет к делу никакого отношения. У меня не укладывается в голове, как они снова перенесли слушания, которые тянется два года».