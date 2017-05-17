IBF получила просьбу Джошуа о переносе обязательной защиты пояса

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дарил Пиплес заявил, что команда чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа направила официальное письмо с просьбой перенести обязательную защиту титула в бою с Кубратом Пулевым ради возможного поединка с Владимиром Кличко.

По словам чиновника, решение по этому вопросу будет вынесено на следующей неделе. «Еще в прошлый четверг, 11 мая, IBF получила запрос на перенос обязательной защиты от команды Джошуа, - цитирует Пиплса WBN. – Мы ждем ответа от команды Пулева и на следующей неделе примем решение, а также определимся с теми действиями, которые должна принять наша организация».



По неофициальной информации промоутеры двух боксеров – Эдди Хирн и Кале Зауэрланд – уже достигли компромисса по поводу боя их подопечных. Не исключено, что Пулев выступит в андеркарте возможного матча-реванша Кличко – Джошуа, согласившись на перенос поединка с британцем.