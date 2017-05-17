Питер ФЬЮРИ: «Возможно, Тайсону было бы лучше проиграть Кличко»

Тренер и дядя экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фюри – Питер – заявил, что разрешение, полученное Энтони Джошуа от Международной боксерской федерации (IBF) не проводить обязательную защиту титула в бою с Кубратом Пулевым, будет означать, что у организации нет четких правил.

Так Питер Фьюри отреагировал на сообщение о том, что команда Джошуа отправила в IBF запрос с просьбой перенести бой с Пулевым ради возможного реванша с Владимиром Кличко. «Цыганский Король» был в аналогичной ситуации после победы над украинцем, но в итоге потерял титул по версии Международной боксерской федерации, который затем разыграли Вячеслав Глазков и Чарльз Мартин.



«Считаю, что это просто показывает, как все были настроены против Тайсона. У него не было такой возможности, - заявил Фьюри в комментарии Worldboxingnews. – Вместо этого мы лишились титула, который выиграл Тайсон. Давайте будем честными, они просто не могли дождаться того времени, когда отберут пояс. Это заставляет задуматься, возможно, нам было бы гораздо лучше проиграть Кличко».