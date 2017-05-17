Владимир Кличко расскажет о своих дальнейших планах 27 мая

Хлопці, замість того, щоб дивитися на тих дибілів і тут сперечатися, знайшли б ви собі краще дівч...

Интересно, что скажет Ребров в перерыве своим игрокам?..

Говно матч!

Очередь хфункционеров из топ клубов выстроилось в очередь до самого входа, все с готовыми контрак...

Даже с нерабочей ноги в пустые ворота с 5 метров попадать можно...

Бревноленко,браво!

- Однозначно вот этого футбольного "лоха" Ярмоленко хотят видеть у себя Top клубы Европ...

Ось так трэба быты як ярмоленок)))))

Я нейтрально відношусь до двох команд. Та пенальті був поставлений вірно. М'яч летів у ворота. Кр...