Владимир Кличко расскажет о своих дальнейших планах 27 мая

В субботу, 27 мая, в 22:20 в эфире телеканала «Интер», в программе «Большой бокс», Владимир Кличко впервые расскажет о своих планах на будущее после поединка с британцем Энтони Джошуа. Это будет первое интервью о дальнейших планах легендарного украинского супертяжеловеса после поражения.
Украинский боксер даст ответ на вопрос, который сейчас волнует миллионы поклонников бокса во всем мире: будет ли он драться дальше или на этом закончит свою карьеру. Ожидается, что Владимир Кличко расскажет подробности эпической мегабитвы, а также о своих дальнейших планах. И, если он решит продолжить карьеру боксера – будет ли это реванш с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, IBO Энтони Джошуа или какой-то другой путь, например бой за титул WBC против Деонтея Уайлдера?
Источник — Klitschko-brothers
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