Экс-чемпион мира Хулио Чавес потерял чек на 3 миллиона долларов

Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший хорошенько расслабился после боя со своим соотечественником Саулем Альваресом, которому он поиграл единогласным решением судей в прошлую субботу.



После боя с Альваресом, в котором он не выиграл ни одного раунда, Чавес перебрал лишнего в клубе и, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с каким-то британцем. Тот снял для него нескольких девушек легкого поведения, которые обслужили его по полной - после этого общения Чавес остался без мобильного телефона, часов стоимостью 40 тысяч долларов и чека на 3 миллиона долларов США за бой с Альваресом.



Сам Чавес говорит, что финансовые потери от общения с девушками легкого поведения для него не столь страшны, как моральные - он клятвенно уверяет, что не собирался и не собирается изменять свой жене, и что он сам никогда не стал бы инициатором общения с представительницами древнейшей профессии.