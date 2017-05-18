Владимир Кличко выступил на американском бизнес-форуме

Украинский боксер Владимир Кличко принял участие в ежегодном мероприятии, посвященном новым технологиям и развитию бизнеса «SAPPHIRE NOW», проходившем в Орландо (штат Флорида, США).
Владимир не просто посетил бизнес форум, участие в котором принимают известные бизнесмены, руководители высшего звена, представители бизнеса и IT-индустрии, в качестве гостя, но и стал одним из спикеров мероприятия.
Источник — Klitschko-brothers
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