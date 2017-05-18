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Владимир Кличко выступил на американском бизнес-форуме

Украинский боксер стал одним из спикеров «SAPPHIRE NOW»

  • 18.05.2017 10:47
  • 315 просмотров
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Украинский боксер Владимир Кличко принял участие в ежегодном мероприятии, посвященном новым технологиям и развитию бизнеса «SAPPHIRE NOW», проходившем в Орландо (штат Флорида, США).

Владимир не просто посетил бизнес форум, участие в котором принимают известные бизнесмены, руководители высшего звена, представители бизнеса и IT-индустрии, в качестве гостя, но и стал одним из спикеров мероприятия.

Источник — Klitschko-brothers

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