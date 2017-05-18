Макгрегор признался, что уже подписал контракт с Мейвезером

Звезда UFC Конор Макгрегор признался, что уже подписал контракт на бой с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и теперь ждет, пока под соглашением поставит подпись его будущий оппонент.

Недавно президент UFC Дэна Уайт заявил, что согласовал с Макгрегором условия проведения боя с Мейвезером и теперь займётся переговорами с командой американского боксера.

«Для меня большая честь подписать этот рекордный контракт вместе со своими партнерами. Первая и самая важная часть этого исторического договора теперь официально подписана. Поздравляем всех участников события. Теперь мы ждем подписи Эла Хеймона и его боксера в ближайшее время», — цитирует Макгрегора Maclife.