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Макгрегор признался, что уже подписал контракт с Мейвезером

Теперь ирландский боец ждет, когда подпись под соглашением поставит его оппонент

  • 18.05.2017 12:26
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Метки
klitschko-brothers.com. Конор Макгрегор
© klitschko-brothers.com. Конор Макгрегор

Звезда UFC Конор Макгрегор признался, что уже подписал контракт на бой с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и теперь ждет, пока под соглашением поставит подпись его будущий оппонент.

Недавно президент UFC Дэна Уайт заявил, что согласовал с Макгрегором условия проведения боя с Мейвезером и теперь займётся переговорами с командой американского боксера.

«Для меня большая честь подписать этот рекордный контракт вместе со своими партнерами. Первая и самая важная часть этого исторического договора теперь официально подписана. Поздравляем всех участников события. Теперь мы ждем подписи Эла Хеймона и его боксера в ближайшее время», — цитирует Макгрегора Maclife.

Источник — Klitschko-brothers

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