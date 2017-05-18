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Жоан ДЮОПА: «Я могу нокаутировать Джошуа»

Французскому боксеру интересно, сколько ударов сможет выдержать британец

  • 18.05.2017 12:51
  • 491 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Жоан Дюопа
© klitschko-brothers.com. Жоан Дюопа

Французский супертяжеловес Жоан Дюопа, помогавший Владимиру Кличко готовится к поединку против Энтони Джошуа, заявил, что рассчитывает сам заполучить бой с британцем и не сомневается в своей досрочно победе.

Как рассказал француз, он готов к бою с Джошуа, поскольку уверен, что британский боксер не выдержит количества и качества его ударов. «Я хочу драться с соперником, у которого есть титулы, - заявил Дюопа в интервью World Boxing News. – Джошуа показал, что способен сильно бить бойцов, вроде Владимира Кличко. Вопрос, сколько ударов он может выдержать сам? Я очень уважаю Энтони, он боксирует в отличном стиле и хороший боец, именно тот, с которым я хочу встретиться. Хочу доказать, что занимаю свое место среди лучших супертяжей мира. После моего боя с Деонтеем Уайлдером, покажу, что смогу досрочно победить Энтони».

По словам Дюопа, Уайлдер пока игнорирует его просьбы о матче-реванше, а вот Джошуа должен принять вызов. «Сейчас я готов драться с Уайлдером, но он не отвечает моему менеджеру на просьбы о матче-реванше, поскольку боится и знает, что поединок со мной – большой риск. Но я уверен, что Энтони примет бой против лучшего тяжеловеса Франции, если он хочет остаться чемпионом».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    prosyanuk
      prosyanuk, 18.05.2017 13:25
    +1
    бу га га! это не тот ли бич колхозный, который героически принял вызов усритязя в екатеринбурге?
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