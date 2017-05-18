Жоан ДЮОПА: «Я могу нокаутировать Джошуа»

Французский супертяжеловес Жоан Дюопа, помогавший Владимиру Кличко готовится к поединку против Энтони Джошуа, заявил, что рассчитывает сам заполучить бой с британцем и не сомневается в своей досрочно победе.

Как рассказал француз, он готов к бою с Джошуа, поскольку уверен, что британский боксер не выдержит количества и качества его ударов. «Я хочу драться с соперником, у которого есть титулы, - заявил Дюопа в интервью World Boxing News. – Джошуа показал, что способен сильно бить бойцов, вроде Владимира Кличко. Вопрос, сколько ударов он может выдержать сам? Я очень уважаю Энтони, он боксирует в отличном стиле и хороший боец, именно тот, с которым я хочу встретиться. Хочу доказать, что занимаю свое место среди лучших супертяжей мира. После моего боя с Деонтеем Уайлдером, покажу, что смогу досрочно победить Энтони».

По словам Дюопа, Уайлдер пока игнорирует его просьбы о матче-реванше, а вот Джошуа должен принять вызов. «Сейчас я готов драться с Уайлдером, но он не отвечает моему менеджеру на просьбы о матче-реванше, поскольку боится и знает, что поединок со мной – большой риск. Но я уверен, что Энтони примет бой против лучшего тяжеловеса Франции, если он хочет остаться чемпионом».