Тайсон ФЬЮРИ: «Джошуа как соперник – мечта для боксера»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз заявил, что бой с Джошуа был бы для него самым простым в карьере, поскольку у Энтони, по его мнению, слишком мало боксерских навыков и слишком много мышц.



«Если бы я мог спроектировать соперника для себя, то это был бы Энтони Джошуа. Здоровый тяжелоатлет, который пытается попасть одним мощным ударом. Просто мечта для боксера. Вам ведь не нужно заставлять Джошуа выбрасывать миллионы ударов, чтобы у него закончился бензин, его мышца сами по себе потребляют столько энергии, что у него не остается сил после четырех или пяти раундов. Он настолько большой и мускулистый, что если он поработал несколько раундов, то такое же количество раундов он должен отдохнуть, чтобы вернуть возможность продолжать.

Я без каких-либо сомнений могу гарантировать, что он — легкая работа. Это будет самый легкий бой для меня. Это как силовая станция против быстроногого танцора, боец против умелого боксера, хороший парень против парня с противоречивой репутацией, большая британская надежда Энтони Джошуа и великий ирландский супертяжеловес Тайсон Фьюри», — сказал британский боксер.