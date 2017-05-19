Чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился своим мнением относительно своего возможного боя против Александра Усика.
Тони Белью восторгается Александром Усиком, но говорит, что украинцу рано ещё боксировать против него. И удивляется, почему за Усиком не стоят большие телекомпании мира, такие, как HBO и Showtime. Ведь Усик олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.
Источник — Sport.ua
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