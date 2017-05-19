Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тони БЕЛЬЮ: «Усик – великий боксер»

Британский боксер – о возможном бое против Александра Усика

  • 19.05.2017 12:22
  • 453 просмотров
  • 0 комментария
Метки
RingSide24
© RingSide24

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился своим мнением относительно своего возможного боя против Александра Усика.

Тони Белью восторгается Александром Усиком, но говорит, что украинцу рано ещё боксировать против него. И удивляется, почему за Усиком не стоят большие телекомпании мира, такие, как HBO и Showtime. Ведь Усик олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.