Виталий и Владимир Кличко стали лауреатами премии German Boxing Awards

Достижения «вечного» чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко и бывшего абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Владимира Кличко отмечены в Германии. Украинские боксеры стали лауреатами премии в области бокса — German Boxing Awards.

Как сообщают немецкие СМИ, вручение наград, за выдающиеся достижения в области бокса на протяжении всей жизни, украинским братьям-чемпионам состоится в Гамбурге, 8 октября в ходе специального гала-вечера. При этом отмечается, что Виталий и Владимир стали единственными лауреатами, которые определены уже сейчас. Остальные 11 победителей, всего награды вручаются в 12-ти номинациях, в том числе и «Боксер года», «Тренер года» и «Промоутер года», будут определены путем голосования около журналистов, пишет Hamburger Abendblatt.

«Кличко не только добились выдающихся достижений в области бокса, но и отлично проявили себя за пределами своего вида спорта», — прокомментировал решение о вручении наград украинцам один из организаторов конкурса Энди Гроте.