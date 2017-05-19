Тайсон ФЬЮРИ: «Бой с Джошуа будет для меня легким»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, в очередной раз заявил, что легко справится с обладателем поясов по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа. Также «Цыганский Король» уверен, что ни Джошуа, ни Уайлдер, ни Паркер не могут считаться настоящими чемпионами, пока не победят его.

«Я первый ирландский чемпион мира в супертяжелом весе. Я – Тайсон Фьюри. В соответствии с правилами Куцнсбери я - первый ирландский чемпион мира, и я тоже очень им горжусь», - цитирует Фьюри BoxingScene. - Мой отец родом из Голуэя, корни семьи моей мамы – из Белфаста, так что да, я был первым ирландским чемпионом в супертяжелом весе по правилам Куинсбери. Возможно, в следующем году я проведу бой с Джошуа. Может, в марте, в День Святого Патрика на стадионе «Кроук Парк». Я все еще являюсь чемпионом по версии журнала «Ринг», поэтому если все эти парни хотят стать чемпионами, то должны побить меня. Я просто хочу доказать, насколько я хорош после двух лет простоя. Я собираюсь вернуться, а боксерский поединок с этим бодибилдером – действительно легкий бой. Я не испытываю к нему никаких теплых чувств, если вы понимаете, что я имею в виду. Некоторые люди думают, что этот качок может победить меня. Это мотивирует меня ускорить свое возвращение».