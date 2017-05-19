Энтони ДЖОШУА: «Тайсон Фьюри меня ненавидит»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, выступая перед своими болельщиками, что готов боксировать со своим соотечесственником Тайсоном Фьюри когда угодно - хоть в следующем бою.

«Я готов драться с Тайсоном в моем следующем бою. Все зависит от того, когда он будет готов, а уж я никуда от него прятаться не собираюсь. Я просто не хочу много говорить, если все можно сказать в ринге. Поэтому я хочу с ним драться.

Наши спарринги? Это были хорошие спарринги - он попадал по мне хорошими ударами, я по нему - тоже. Тайсон увидел, что у меня есть талант, и теперь он меня ненавидит. Для меня в этом нет проблемы - я только хочу сказать ему: ты можешь любить меня или ненавидеть, но ты должен меня уважать. Ведь мы оба - бойцы, и мы может выяснить свои отношения в ринге», - сказал Энтони Джошуа.